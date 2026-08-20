Маліновський із Салахом не допомогли: Трабзонспор програв перший матч за вихід у Лігу Європи

20 серпня, 22:28
Руслан Маліновський (Фото: REUTERS/Umit Bektas)

Руслан Маліновський (Фото: REUTERS/Umit Bektas)

Турецький Трабзонспор поступився угорському Ференцварошу у першому матчі фінального раунду кваліфікації Ліги Європи. 

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Поєдинок на стадіоні Папара Парк у Трабзоні завершився з рахунком 0:1.

Для Трабзонспора цей матч став першим у поточному розіграші кваліфікації Ліги Європи. Ференцварош раніше пройшов польський Гурнік Забже за сумою двох матчів.

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У складі турецького клубу виступають двоє українців — півзахисник Руслан Маліновський та захисник Арсеній Батагов. Батагов через травму коліна не потрапив до заявки на матч, а Маліновський розпочав зустріч на лаві запасних.

Єдиний гол у поєдинку було забито на 17-й хвилині. Півзахисник Ференцвароша Крістоффер Захаріассен відзначився після передачі Олівера Надя.

На початку другого тайму Маліновський вийшов на поле, замінивши Бенджаміна Бушуарі. Українець провів на полі другий тайм, за який завдав одного удару по воротах, виконав дві ключові передачі та виграв п’ять двобоїв.

У підсумку Ференцварош здобув мінімальну перемогу — 1:0.

Матч-відповідь відбудеться у четвер, 27 серпня, о 21:30 за київським часом. Переможець протистояння отримає право зіграти в основному етапі Ліги Європи.

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Раніше команда Маліновського розпочала новий сезон чемпіонату Туреччини з нічиєї проти Касимпаші — 1:1.

Редактор: Анастасія Апетрі

Теги:   Футбол Трабзонспор (Трабзон) Руслан Маліновський Мохамед Салах

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