Реал та Барселона вилетіли. Визначилися всі півфіналісти Ліги чемпіонів

Сьогодні, 15 квітня, відбулися матчі-відповіді чвертьфіналу Ліги чемпіонів, після яких стали відомі усі півфіналісти.

За підсумками сьогоднішніх матчів до наступного раунду пробилися Баварія та Арсенал, які вибили Реал та Спортінг відповідно.

Вони приєдналися до ПСЖ та Атлетіко, який стали півфіналістами напередодні, залишивши за бортом Ліверпуль та Барселону.

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У півфіналі ПСЖ зіграє проти Баварії, а суперником Атлетіко буде Арсенал.

Півфінальні матчі відбудуться 28−29 квітня та 5−6 травня.

Фінал Ліги чемпіонів відбудеться 30 травня на стадіоні Ференц Пушкаш у Будапешті.

Раніше повідомлялося, що тренер Атлетіко Дієго Сімеоне висміяв уболівальника після вильоту Барселони з Ліги чемпіонів.

Також Атлетіко висміяв Барселону після виходу у півфінал турніру

Лідер Барселони Рафінья заявив про «крадіжку» у матчах проти Атлетіко.

Водночас наставник Барселони Ганс-Дітер Флік назвав головне завдання команди після вильоту з Ліги чемпіонів.