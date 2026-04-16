Реал та Барселона вилетіли. Визначилися всі півфіналісти Ліги чемпіонів

16 квітня, 00:02
Баварія та Реал влаштували шоу (Фото: REUTERS/Michaela Stache)

Баварія та Реал влаштували шоу (Фото: REUTERS/Michaela Stache)

Сьогодні, 15 квітня, відбулися матчі-відповіді чвертьфіналу Ліги чемпіонів, після яких стали відомі усі півфіналісти.

За підсумками сьогоднішніх матчів до наступного раунду пробилися Баварія та Арсенал, які вибили Реал та Спортінг відповідно.

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Вони приєдналися до ПСЖ та Атлетіко, який стали півфіналістами напередодні, залишивши за бортом Ліверпуль та Барселону.

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У півфіналі ПСЖ зіграє проти Баварії, а суперником Атлетіко буде Арсенал.

Півфінальні матчі відбудуться 28−29 квітня та 5−6 травня.

Фінал Ліги чемпіонів відбудеться 30 травня на стадіоні Ференц Пушкаш у Будапешті.

Раніше повідомлялося, що тренер Атлетіко Дієго Сімеоне висміяв уболівальника після вильоту Барселони з Ліги чемпіонів.

Також Атлетіко висміяв Барселону після виходу у півфінал турніру

Лідер Барселони Рафінья заявив про «крадіжку» у матчах проти Атлетіко.

Водночас наставник Барселони Ганс-Дітер Флік назвав головне завдання команди після вильоту з Ліги чемпіонів.

Редактор: Олег Телюк

Теги:   Ліга чемпіонів Футбол Баварія (Мюнхен) ФК Реал Мадрид Арсенал (Лондон)

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