«Жодних сумнівів». Ліонель Мессі назвав найкращого футболіста нового покоління

На думку Мессі, 18-річний Ямаль є найкращим гравцем сучасності серед нової генерації.

«З нового покоління гравців, я вважаю, що Ламін Ямаль — той, хто найбільше нагадує мені мене самого, коли я починав. Я не маю жодних сумнівів, для мене Ламін — найкращий із цього нового покоління… Через те, що він уже зробив, і те майбутнє, яке в нього попереду», — цитує Мессі Фабріціо Романо.

Реклама

Ямаль у нинішньому сезоні забив 24 голи і віддав 18 асистів у 45 матчах за Барселону. Каталонці йдуть за другим поспіль титулом чемпіонів Іспанії, випереджаючи Реал на 11 очок за чотири тури до кінця сезону.

Нагадаємо, у 2024 році Ямаль виграв з Іспанією чемпіонат Європи й був визнаний найкращим молодим футболістом турніру. В активі Ламіна шість голів у 25 матчах за національну команду.

Ліонель Мессі провів у Барселоні більшу частину професійної кар'єри (2004−2021), виграв із клубом 34 трофеї, зокрема десять разів ставав чемпіоном Іспанії та чотири рази перемагав у Лізі чемпіонів.

З 2023 року 38-річний аргентинський форвард виступає в Сполучених Штатах за Інтер Маямі.

Раніше повідомлялося, що Goal оновив рейтинг фаворитів на Золотий м’яч-2026.