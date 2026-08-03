Один із найкращих гравців усіх часів Ліонель Мессі повернувся на футбольне поле.

39-річний аргентинський форвард Інтер Маямі взяв участь у матчі регулярного чемпіонату МЛС проти Коламбус Крю. Для нього це був перший поєдинок після фіналу чемпіонату світу 2026 року.

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Мессі розпочав гру на лаві запасних. Інтер Маямі виграв перший тайм із рахунком 2:1 завдяки голу та результативній передачі Луїса Суареса, при цьому у власні ворота забив зірковий новачок клубу із Флориди Каземіро.

Мессі вийшов на заміну на 53-й хвилині. За відведений час аргентинець завдав чотирьох ударів по воротах й мав один гольовий момент, але забити не зумів. Наприкінці матчу Інтер Маямі пропустив від Браїса Мендеса — зустріч у підсумку закінчилась внічию 2:2.

Інтер Маямі посідає друге місце у таблиці Східної конференції після 18 зіграних матчів. В активі Мессі 12 голів й сім асистів у нинішньому сезоні МЛС.

Нагадаємо, у фіналі ЧС-2026 Аргентина Мессі поступилася Іспанії з рахунком 0:1. Легендарний форвард забив вісім голів на мундіалі.

Ми писали, що у грудні 2025 року Мессі вперше виграв Кубок МЛС у складі Інтер Маямі.