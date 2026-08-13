Мессі взяв участь у матчі з Леоном (Фото: Jim Rassol-Imagn Images)

Ліонель Мессі повернувся на футбольне поле після прощання зі своїм батьком Хорхе, який помер 8 серпня .

Форвард Інтер Маямі взяв участь у домашньому матчі Кубку ліг проти мексиканського клубу Леон.

Мессі розпочав матч на лаві запасних, але вийшов на поле одразу після перерви. Вболівальники Інтер Маямі зустріли легенду гучними оплесками та оваціями.

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We missed you, Messi.



Welcome back. ❤️ pic.twitter.com/WE83EqfBx4 — Major League Soccer (@MLS) August 13, 2026

Інтер Маямі зазнав поразки з рахунком 2:3 та втратив шанси пробитись у плей-оф Кубку ліг. Мессі не зумів відзначитися результативними діями.

Нагадаємо, після смерті батька Ліонель повернувся у Росаріо, де відбулася церемонія прощання. Через трагедію в родині форвард пропустив матч із мексиканським Монтерреєм у Кубку ліг.

Хорхе Мессі помер у віці 68 років після тривалої боротьби з хворобою. Батько Ліонеля відігравав важливу роль у його кар'єрі. Саме він супроводжував сина під час переїзду до Барселони у 13-річному віці та протягом багатьох років займався його професійними й фінансовими справами.

Після звістки про смерть Хорхе Мессі співчуття родині висловили зокрема Барселона, Інтер Маямі та Аргентинська футбольна асоціація.

Повідомлялось, що Мессі розплакався після свого першого голу на ЧС-2026 через хворобу батька.