«Він виглядає добре»: тренер Інтер Маямі розповів про стан Мессі після смерті батька

19 серпня, 10:54
Ліонель Мессі (Фото: Nathan Ray Seebeck-USA TODAY Sports)

Ліонель Мессі (Фото: Nathan Ray Seebeck-USA TODAY Sports)

Головний тренер Інтер Маямі Гільєрмо Ойос розповів про емоційний стан Ліонеля Мессі після смерті його батька Хорхе.

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Батько аргентинця помер 8 серпня в Росаріо у віці 68 років.

За словами тренера, зараз Мессі поступово повертається до звичного життя та знаходить спокій на футбольному полі.

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«Він виглядає добре, проявляє себе на полі — у місці, яке знає досконало, — і здається спокійним», — цитує Ойоса Reuters.

Хорхе Мессі помер у віці 68 років після тривалої боротьби з хворобою. Батько Ліонеля відігравав важливу роль у його кар'єрі. Саме він супроводжував сина під час переїзду до Барселони у 13-річному віці та протягом багатьох років займався його професійними й фінансовими справами.

Раніше Ліонель Мессі повернувся на футбольне поле після прощання зі своїм батьком Хорхе. Форвард Інтер Маямі взяв участь у домашньому матчі Кубку ліг проти мексиканського клубу Леон.

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Також Роналду висловив підтримку Ліонелю Мессі після смерті батька аргентинського футболіста Хорхе Мессі.

Редактор: Анастасія Апетрі

Теги:   Футбол Ліонель Мессі Інтер Маямі

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