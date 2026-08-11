Ліонель Мессі вирішив призупинити футбольну кар'єру після смерті батька — ЗМІ

11 серпня, 09:36
Ліонель Мессі взяв паузу (Фото: REUTERS/Christian Hartmann)

Ліонель Мессі взяв паузу (Фото: REUTERS/Christian Hartmann)

Легендарний форвард Ліонель Мессі вирішив залишитися в Аргентині після смерті свого батька Хорхе і поки що не повертатися до США.

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39-річний футболіст призупинив професійні зобов’язання у клубі МЛС Інтер Маямі на невизначений термін, повідомляє Doble Amarilla. Дата повернення Мессі до тренувань та матчів наразі не визначена

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Після отримання звістки про смерть батька Мессі перервав свої справи у США та вирушив до Аргентини, щоб бути поруч із родиною. Після похорону футболіст залишається в Росаріо.

Церемонія прощання з Хорхе Мессі відбулася в приватному форматі — на ній були присутні лише родичі та найближчі люди. Підтримку Ліонелю висловили його нинішні та колишні партнери по збірній Аргентини. Водночас ніхто з них не був присутній на похованні, оскільки родина Мессі хотіла провести церемонію максимально приватно.

За інформацією Doble Amarilla, найближчим часом відвідати Мессі можуть Леандро Паредес, Ніколас Отаменді та Анхель Ді Марія, які хочуть особисто підтримати футболіста у цей важкий період.

Про смерть Хорхе Мессі стало відомо 8 серпня. За інформацією ЗМІ, він тривалий час боровся з важкою хворобою.

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Батько Ліонеля Мессі відігравав важливу роль у його кар'єрі. Саме він супроводжував сина під час переїзду до Барселони у 13-річному віці та протягом багатьох років займався його професійними й фінансовими справами.

Повідомлялось, що Мессі розплакався після свого першого голу на ЧС-2026 через хворобу батька.

Редактор: Орест Дида

Теги:   Ліонель Мессі Інтер Маямі

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