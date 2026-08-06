Дубль у кубковому матчі: Ліонель Мессі забив уперше після чемпіонату світу — відео

6 серпня, 09:37
Мессі двічі забив у ворота мексиканського клубу (Фото: Jim Rassol-Imagn Images)

Мессі двічі забив у ворота мексиканського клубу (Фото: Jim Rassol-Imagn Images)

Ліонель Мессі допоміг Інтер Маямі обіграти Атлетіко Сан-Луїс (4:2) у стартовому матчі групового етапу Кубку ліг.

Легендарний аргентинський форвард потрапив до стартового складу Інтер Маямі й оформив дубль.

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На 11-й хвилині Мессі зрівняв рахунок, ефектно замкнувши простріл із лівого флангу, а на 44-й зробив рахунок 3:1 після фірмової комбінації. Наприкінці тайму Лео також відзначився результативною передачею з кутового.

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https://www.youtube.com/watch?v=LfksKqEfYug

Для Мессі це перші голи після чемпіонату світу 2026 року. Нагадаємо, у фіналі турніру Аргентина поступилася Іспанії з рахунком 0:1. Мессі забив вісім голів на мундіалі.

У нинішньому сезоні в активі 39-річного нападника вже 15 голів за Інтер Маямі: 12 — у регулярному чемпіонаті МЛС, два — у Кубку ліги, один — у Кубку чемпіонів КОНКАКАФ.

Кубок ліг — щорічний міжнародний футбольний турнір між клубами північноамериканської МЛС та чемпіонату Мексики. Мессі вже вигравав цей турнір з Інтер Маямі у 2023 році.

Ми писали, що у грудні 2025 року Мессі вперше виграв Кубок МЛС у складі Інтер Маямі.

Раніше Ліонель взяв участь у матчі регулярного чемпіонату МЛС проти Коламбус Крю. Для нього це був перший поєдинок після фіналу чемпіонату світу 2026 року.

Редактор: Орест Дида

Теги:   Ліонель Мессі Інтер Маямі Футбол

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