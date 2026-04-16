Ліонель Мессі вперше став власником футбольного клубу — купив 100% акцій

16 квітня, 19:15
Ліонель Мессі — легенда футболу (Фото: Jim Rassol-USA TODAY Sports)

Ліонель Мессі — легенда футболу (Фото: Jim Rassol-USA TODAY Sports)

Восьмиразовий володар Золотого м’яча Ліонель Мессі купив іспанський футбольний клуб Корнелья.

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Команда базується в місті Корнелья-де-Льобрегат у провінції Барселона і виступає в п’ятій за силою лізі країни, повідомляє пресслужба каталонців. Мессі викупив 100% акцій і вперше спробує себе в ролі власника футбольного клубу.

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«Цей крок зміцнює тісні зв’язки Мессі з Барселоною і його прихильність до розвитку спорту та місцевих талантів у Каталонії — зв’язок, який зародився ще за часів його перебування у ФК Барселона та зберігається дотепер», — ідеться в заяві Корнельї.

ФК Корнелья було засновано у 1951 році. Свій футбольний шлях у складі команди розпочинали деякі відомі гравці, зокрема колишній товариш Мессі по Барселоні Жорді Альба і голкіпер збірної Іспанії Давід Рая.

Ліонель Мессі провів у Барселоні більшу частину професійної кар'єри (2004−2021), виграв з клубом 34 трофеї, зокрема десять разів ставав чемпіоном Іспанії й чотири рази перемагав у Лізі чемпіонів.

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З 2023 року 38-річний аргентинський форвард виступає в Сполучених Штатах за Інтер Маямі.

Раніше головний тренер збірної Аргентини Ліонель Скалоні прокоментував можливу участь Мессі у чемпіонаті світу 2026 року.

Редактор: Орест Дида

Теги:   Ліонель Мессі Футбол Чемпіонат Іспанії

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