«Треба залишити його в спокої». У збірній Аргентини зробили заяву про майбутнє Мессі

8 серпня, 09:34
Ліонель Мессі (Фото: Reuters/Mark J Rebilas)

Ліонель Мессі (Фото: Reuters/Mark J Rebilas)

Президент Аргентинської футбольної асоціації Клаудіо Тапія висловився про можливе продовження кар’єри Ліонеля Мессі у збірній після чемпіонату світу-2026.

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Про це повідомляє TyC Sports.

За словами функціонера, остаточне рішення залишається виключно за самим нападником.

«Це суто особисте рішення. Треба залишити його в спокої. У 2022 році ми не знали, чи буде він грати у 2026-му. Він казав, що житиме від матчу до матчу, і ми побачили чудову, якщо не найкращу, версію Лео на чемпіонаті світу», — сказав Тапія.

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Глава АФА також зазначив, що Мессі потрібно дозволити насолоджуватися футболом, а вже після цього він сам має визначитися, чи хоче продовжувати виступи за національну команду.

Окремо Тапія високо оцінив виступ нападника на ЧС-2026. За його словами, Мессі провів видатний турнір і був головною фігурою збірної Аргентини.

«Це був чудовий чемпіонат світу для Лео, ми ним дуже насолоджувалися і маємо пишатися. Для мене він був найкращим гравцем. Він бив рекорди від матчу до матчу», — заявив Тапія.

Аргентина дійшла до фіналу ЧС-2026, де поступилася Іспанії (0:1). Мессі завершив турнір із вісьмома голами та чотирма результативними передачами.

Нещодавно Ліонель Мессі забив уперше після чемпіонату світу.

Редактор: Олег Телюк

Теги:   Ліонель Мессі Збірна Аргентини Футбол

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