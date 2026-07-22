Збірна Іспанії визначилася з головним тренером після перемоги на ЧС-2026

Луїс де ла Фуенте став чемпіоном світу 2026 року (Фото: REUTERS/Ana Beltran)

Луїс де ла Фуенте продовжить роботу зі збірною Іспанії після чемпіонату світу 2026 року.

Як повідомляє AS, президент Королівської іспанської футбольної федерації (RFEF) Рафаель Лоусан планує розпочати переговори з головним тренером національної збірної щодо продовження контракту.

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У федерації вважають це одним із пріоритетних завдань після успішної роботи команди під керівництвом 65-річного фахівця.

Президент Королівської іспанської футбольної федерації переконаний, що де ла Фуенте має готувати збірну до чемпіонату світу 2030 року.

Чинний контракт тренера діє до завершення Євро-2028. Федерація хоче продовжити угоду ще на два роки та переглянути фінансові умови співпраці з наставником відповідно до його досягнень.

Луїс де ла Фуенте очолює збірну Іспанії з грудня 2022 року. Під його керівництвом команда виграла Євро-2024 і стала чемпіоном світу 2026 року.

Єдиний гол у фіналі ЧС-2026 між Аргентиною та Іспанією було забито в додатковий час, а його автором став футболіст Ферран Торрес. Це друге золото чемпіонату світу в історії іспанської команди. Торреса визнали найкращим гравцем фіналу ЧС-2026. Півзахисник збірної Іспанії Родрі отримав Золотий м’яч турніру, випередивши Мессі та Мбаппе.

Ми писали, що після фіналу ЧС-2026 спалахнула бійка між футболістами Аргентини та Іспанії.

Повідомлялося, що понад 2 мільйони вболівальників зустріли збірну Іспанії після перемоги на ЧС-2026.