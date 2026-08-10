Консорціум на чолі з бізнесменом Амітом Бхатією, до якого входять засновник Amazon Джефф Безос та співзасновник Facebook Едуардо Саверін, близький до придбання близько третини акцій Ліверпуля.

Про це повідомляє Sky News.

Fenway Sports Group (FSG), яка володіє Ліверпулем з 2010 року, може оголосити про угоду вже цього тижня.

Очікується, що у разі завершення угоди Ліверпуль оцінять приблизно у 6 мільярдів доларів. Частка консорціуму може перевищити 30%.

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Якщо угоду буде завершено, Ліверпуль отримає одразу кількох надзвичайно заможних співвласників. Статки Безоса Forbes оцінює більш ніж у 280 мільярдів доларів, тоді як Саверін, за оцінками, володіє понад 32 мільярдами.

Раніше FSG підтверджувала зацікавленість консорціуму Бхатії у придбанні міноритарної частки клубу.

«Інвестиційний консорціум на чолі з Амітом Бхатією висловив зацікавленість у стратегічній міноритарній інвестиції у футбольний клуб Ліверпуль», — заявляли представники FSG.

Є припущення, що в майбутньому консорціум спробує отримати повний контроль над клубом.

FSG придбала Ліверпуль у 2010 році приблизно за 300 мільйонів фунтів.

Востаннє частка в Ліверпулі змінювала власника у 2023 році — тоді Dynasty Equity придбала невеликий пакет акцій, а сам клуб оцінили у понад 4,5 мільярда доларів

Потенційна угода з консорціумом Бхатії відбувається на тлі непростого періоду для Ліверпуля. Команда завершила минулий сезон лише на п’ятому місці, а клуб у травні звільнив головного тренера Арне Слота. Крім того, команду залишив лідер Мохамед Салах, який перейшов у Трабзонспор.