Безос близький до купівлі частки Ліверпуля — угода може відбутися вже цього тижня

10 серпня, 14:22
Джефф Безос (Фото: REUTERS/Mario Anzuoni)

Джефф Безос (Фото: REUTERS/Mario Anzuoni)

Консорціум на чолі з бізнесменом Амітом Бхатією, до якого входять засновник Amazon Джефф Безос та співзасновник Facebook Едуардо Саверін, близький до придбання близько третини акцій Ліверпуля.

Читайте також:
До Маліновського та Салаха. Трабзонспор узгодив трансфер ексфорварда Ліверпуля — ЗМІ

Про це повідомляє Sky News.

Fenway Sports Group (FSG), яка володіє Ліверпулем з 2010 року, може оголосити про угоду вже цього тижня.

Очікується, що у разі завершення угоди Ліверпуль оцінять приблизно у 6 мільярдів доларів. Частка консорціуму може перевищити 30%.

Реклама

Якщо угоду буде завершено, Ліверпуль отримає одразу кількох надзвичайно заможних співвласників. Статки Безоса Forbes оцінює більш ніж у 280 мільярдів доларів, тоді як Саверін, за оцінками, володіє понад 32 мільярдами.

Раніше FSG підтверджувала зацікавленість консорціуму Бхатії у придбанні міноритарної частки клубу.

«Інвестиційний консорціум на чолі з Амітом Бхатією висловив зацікавленість у стратегічній міноритарній інвестиції у футбольний клуб Ліверпуль», — заявляли представники FSG.

Є припущення, що в майбутньому консорціум спробує отримати повний контроль над клубом.

FSG придбала Ліверпуль у 2010 році приблизно за 300 мільйонів фунтів.

Востаннє частка в Ліверпулі змінювала власника у 2023 році — тоді Dynasty Equity придбала невеликий пакет акцій, а сам клуб оцінили у понад 4,5 мільярда доларів

Потенційна угода з консорціумом Бхатії відбувається на тлі непростого періоду для Ліверпуля. Команда завершила минулий сезон лише на п’ятому місці, а клуб у травні звільнив головного тренера Арне Слота. Крім того, команду залишив лідер Мохамед Салах, який перейшов у Трабзонспор.

Редактор: Олег Телюк

Теги:   Джефф Безос ФК Ліверпуль Прем'єр-ліга Україна Футбол

Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою і натисніть Ctrl + Enter

Загрузка...
Показати ще новини

Про використання cookies

Продовжуючи переглядати NV.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies

Про файли cookies