Джефф Безос став співвласником англійського ФК Ліверпуль: що відомо про угоду

Власники Ліверпуля з Fenway Sports Group (FSG) підтвердили продаж міноритарної частки клубу консорціуму 1892 Holdings, до якого входить американський мільярдер і засновник Amazon Джефф Безос.

Переговори щодо угоди тривали з липня, повідомляє The Athletic. Точний розмір проданої частки не розголошується, однак, за інформацією джерел, близьких до процесу, йдеться приблизно про 30−33% акцій клубу.

Реклама

Безос інвестував у Ліверпуль через фонд K5 Sports. Водночас головним партнером угоди є колишній співвласник Квінз Парк Рейнджерс Аміт Бхатія, який очолює та керує консорціумом 1892 Holdings. До групи інвесторів також увійшли співзасновник Facebook Едуардо Саверін та його дружини Елейн.

Бхатія стане віцепрезидентом Ліверпуля та увійде до ради директорів клубу. Разом із ним до ради приєднаються Елейн Саверін і Браян Баум із K5 Sports. Сам Безос місця в раді директорів не матиме.

Для американського мільярдера це перша інвестиція у спортивний клуб. Раніше його пов’язували з потенційними інвестиціями в низку північноамериканських спортивних франшиз.

FSG збереже контрольний пакет акцій Ліверпуля, а також повний операційний контроль над клубом. Очікується, що угода не призведе до змін у керівництві чи повсякденному управлінні командою.

Раніше повідомлялося, що клуб НБА Лос-Анджелес Лейкерс продають за рекордну в історії спорту суму.