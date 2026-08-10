Три титули Ла Ліги та 213 матчів за клуб: Ліверпуль підписав капітана Барселони Араухо

Араухо став четвертим уругвайцем в історії Ліверпуля. Раніше за клуб виступали Луїс Суарес, Себастьян Коутс та Дарвін Нуньєс.

27-річний уругвайський футболіст приєднається до команди, провівши понад 200 матчів за Барселону. Він носитиме у Ліверпулі номер 33, повідомили на офіційному сайті клубу.

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«Не можу дочекатися початку. Я дуже, дуже щасливий. Я радий бути тут, у цьому величезному клубі з багатою історією. Я радий зустрітися зі своїми товаришами по команді, радий почати грати, я дуже мотивований і справді готовий розпочати», — сказав Араухо.

Центральний захисник, який також може зіграти на правому фланзі оборони, розпочав професійну кар'єру в уругвайському Рентістас. Після сезону в Бостон Рівер він перебрався до Барселони, де спочатку виступав за команду B.

Араухо дебютував за основну команду Барселони у 2019 році. Загалом він провів за каталонський клуб 213 матчів у всіх турнірах, забив 14 голів і виграв три чемпіонські титули Ла Ліги, два Кубки Іспанії та три Суперкубки Іспанії.

У складі збірної Уругваю Араухо провів 27 матчів і забив один гол.

Футболіст двічі потрапляв до команди сезону Ла Ліги — за підсумками сезонів-2021/22 та 2023/24. З 2023 року він входив до капітанської групи Барселони, спочатку як третій капітан, а згодом як віцекапітан. У січні 2026 року після оренди Марка-Андре тер Штегена капітанську пов’язку отримав саме Араухо.

Раніше повідомлялось, що консорціум на чолі з бізнесменом Амітом Бхатією, до якого входять засновник Amazon Джефф Безос та співзасновник Facebook Едуардо Саверін, близький до придбання близько третини акцій Ліверпуля.

Також Ліверпуль розпочав офіційні переговори з Парі Сен-Жермен щодо трансферу вінгера збірної Франції Бредлі Барколя.