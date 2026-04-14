Ліверпуль — ПСЖ: де дивитися трансляцію матчу Ліги чемпіонів
ПСЖ виграв домашній матч (Фото: REUTERS/Christian Hartmann)
14 квітня, у вівторок, відбудеться поєдинок-відповідь чвертьфіналу Ліги чемпіонів.
Поєдинок пройде в Англії і розпочнеться о 22:00 за київським часом.
У режимі онлайн ми будемо повідомляти рахунок матчу Ліверпуль — Парі Сен-Жермен. А також давати відеоповтори голів.
В Україні поєдинок Ліверпуль — Парі Сен-Жермен у прямому ефірі ексклюзивно покаже медіасервіс MEGOGO.
Нагадаємо, що перший чвертьфінал ЛЧ ПСЖ виграв на своєму полі.
ПСЖ вигравав обидва попередні двоматчеві протистояння з Ліверпулем — у півфіналі Кубка кубків-1996/97 (3:2 за сумою) і в минулому розіграші Ліги чемпіонів. Тоді в 1/8 фіналу мерсисайдці виграли в Парижі (1:0), але на Енфілді ПСЖ зрівняв рахунок за сумою двох матчів і пройшов далі по пенальті (1:0, пен. 4:1), у підсумку завоювавши трофей.
В іншому матчі дня сьогодні грають Атлетіко і Барселона.