Поєдинок пройде в Англії і розпочнеться о 22:00 за київським часом.

У режимі онлайн ми будемо повідомляти рахунок матчу Ліверпуль — Парі Сен-Жермен. А також давати відеоповтори голів.

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В Україні поєдинок Ліверпуль — Парі Сен-Жермен у прямому ефірі ексклюзивно покаже медіасервіс MEGOGO.

Нагадаємо, що перший чвертьфінал ЛЧ ПСЖ виграв на своєму полі.

ПСЖ вигравав обидва попередні двоматчеві протистояння з Ліверпулем — у півфіналі Кубка кубків-1996/97 (3:2 за сумою) і в минулому розіграші Ліги чемпіонів. Тоді в 1/8 фіналу мерсисайдці виграли в Парижі (1:0), але на Енфілді ПСЖ зрівняв рахунок за сумою двох матчів і пройшов далі по пенальті (1:0, пен. 4:1), у підсумку завоювавши трофей.

В іншому матчі дня сьогодні грають Атлетіко і Барселона.