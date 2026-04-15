Матч-відповідь головного єврокубкового турніру відбувся 14 квітня в Англії і завершився перемогою гостей.

Парі Сен-Жермен зробив ще один крок до захисту титулу. Французький клуб двічі у чвертьфіналі обіграв Ліверпуль з однаковим рахунком.

В Англії героєм матчу став володар Золотого м’яча Усман Дембеле, який оформив дубль.

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Український захисник ПСЖ Ілля Забарний весь матч провів на лавці запасних.

У півфіналі Парі Сен-Жермен зустрінеться з переможцем пари Баварія — Реал (2:1 — у першому матчі). Півфінали відбудуться 28−29 квітня і 5−6 травня.

ЛІВЕРПУЛЬ — ПСЖ — 0:2

0:1. Дембеле, 72

0:2. Дембеле, 90+1

Огляд матчу

У букмекерських конторах у матчі був фаворит Ліверпуль, а ось на прохід більше шансів було у Парі Сен-Жермен. Коефіцієнт на результат поєдинку був: перемога Ліверпуля — 2.36, нічия — 4.30, перемога ПСЖ — 2.75. Котирування на вихід у півфінал Ліги чемпіонів були: Парі Сен-Жермен — 1.17, Ліверпуль — 5.10.

Тиждень тому в першому матчі чвертьфіналу ПСЖ переміг удома — 2:0.

Огляд матчу Парі Сен-Жермен — Ліверпуль (MEGOGO)

В іншому чвертьфінальному матчі дня Атлетіко зіграв проти Барселони.