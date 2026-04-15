Дубль Дембеле. ПСЖ обіграв Ліверпуль і вийшов у півфінал Ліги чемпіонів — огляд матчу
ПСЖ обіграв двічі Ліверпуль (Фото: REUTERS/Christian Hartmann)
Матч-відповідь головного єврокубкового турніру відбувся 14 квітня в Англії і завершився перемогою гостей.
Парі Сен-Жермен зробив ще один крок до захисту титулу. Французький клуб двічі у чвертьфіналі обіграв Ліверпуль з однаковим рахунком.
В Англії героєм матчу став володар Золотого м’яча Усман Дембеле, який оформив дубль.
Український захисник ПСЖ Ілля Забарний весь матч провів на лавці запасних.
У півфіналі Парі Сен-Жермен зустрінеться з переможцем пари Баварія — Реал (2:1 — у першому матчі). Півфінали відбудуться 28−29 квітня і 5−6 травня.
ЛІВЕРПУЛЬ — ПСЖ — 0:2
0:1. Дембеле, 72
0:2. Дембеле, 90+1
Огляд матчу
У букмекерських конторах у матчі був фаворит Ліверпуль, а ось на прохід більше шансів було у Парі Сен-Жермен. Коефіцієнт на результат поєдинку був: перемога Ліверпуля — 2.36, нічия — 4.30, перемога ПСЖ — 2.75. Котирування на вихід у півфінал Ліги чемпіонів були: Парі Сен-Жермен — 1.17, Ліверпуль — 5.10.
Тиждень тому в першому матчі чвертьфіналу ПСЖ переміг удома — 2:0.
Огляд матчу Парі Сен-Жермен — Ліверпуль (MEGOGO)
В іншому чвертьфінальному матчі дня Атлетіко зіграв проти Барселони.