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Про це повідомив інсайдер Фабріціо Романо.

За його інформацією, англійський клуб вже зробив стартову пропозицію, яка перевищує 100 мільйонів євро. Втім, парижан ця сума поки не влаштовує, хоча переговори між сторонами тривають.

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Сам 23-річний футболіст рішуче налаштований продовжити кар'єру саме в Ліверпулі та вже поспілкувався з головним тренером мерсисайдців Андоні Іраолою.

Зазначимо, Барколя є вихованцем Ліона. Саме у складі французького клубу він розпочав професійну кар'єру, а в серпні 2023 року перейшов до ПСЖ за 45 мільйонів євро.

Минулого сезону вінгер провів за паризький клуб 49 матчів у всіх турнірах, у яких забив 13 голів і віддав 7 результативних передач.

На Чемпіонаті світу-2026 Бредлі Барколя забив три м’ячі: відзначився голом після виходу на заміну наприкінці гри групового етапу проти Сенегалу (4:0), згодом забив у стартовому складі в поєдинку 1/16 фіналу проти Швеції (3:0), а свій третій м’яч провів на 54-й хвилині матчу за 3-тє місце проти Англії (4:6).

За даними порталу Transfermarkt, поточна ринкова вартість Барколя становить 90 мільйонів євро.

Раніше Ювентус оголосив про трансфер нападника ПСЖ і збірної Франції Рандаля Коло Муані.

Також повідомлялося, що форвард Барселони та збірної Іспанії Ферран Торрес найближчим часом може стати гравцем ПСЖ.