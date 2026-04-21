Ліверпуль визначився з долею Арне Слота після перемоги у дербі - Sky Sports

Про це повідомляє Sky Sports.

Ліверпуль не планує шукати заміну 48‑річному фахівцю, оскільки шанси «червоних» на потрапляння до Ліги чемпіонів суттєво зросли.

Це сталося на тлі нестабільних результатів конкурентів, зокрема Челсі, який втрачає очки у вирішальному відрізку сезону.

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Раніше повідомлялося, що майбутнє Слота було під питанням — у разі невиходу до Ліги чемпіонів клуб розглядав можливість його звільнення. Серед потенційних кандидатів навіть називали колишнього тренера Хабі Алонсо, який раніше очолював Баєр та Реал, а під час кар'єри гравця виступав за мерсисайдців.

Важливим фактором для керівництва стала остання перемога Ліверпуля в мерсисайдському дербі проти Евертон (2:1), де переможний гол був забитий уже в компенсований час. Водночас Челсі зазнав поразки від Манчестер Юнайтед (0:1), що ще більше покращило позиції «червоних».

За 5 турів до завершення сезону в англійській Прем'єр-лізі Ліверпуль йде на 5-му місці, маючи 55 очко — на сім більше ніж у Челсі, який йде шостим.

Свій наступний матч команда Слота проведе 25 квітня проти Крістал Пелес, який є суперником донецького Шахтаря у півфіналі Ліги конференцій.

Раніше повідомлялося, що нападник Ліверпуля і збірної Франції Уго Екітіке пропустить чемпіонат світу-2026 через травму.