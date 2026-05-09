ЛНЗ відібрав очки у Динамо та зберіг відрив від киян в УПЛ

9 травня, 17:26
У Черкасах голів не було (Фото: ФК Динамо)

У Черкасах голів не було (Фото: ФК Динамо)

ЛНЗ та Динамо зіграли внічию 0:0 у матчі 27-го туру української Прем'єр-ліги.

ЛНЗ ледь не відкрив рахунок на старті зустрічі — на 5-й хвилині Рябов завершував швидку контратаку ударом із меж штрафного майданчика, однак Динамо врятував Коробов, який заблокував м’яч.

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На 20-й хвилині Герреро завершив стрімку атаку ударом у ближній кут і вже почав святкувати гол, однак після перегляду VAR взяття воріт скасували через офсайд.

Наприкінці першого тайму кияни знову були близькі до гола — Піхальонок потужно пробив приблизно з 27 метрів, але м’яч влучив у стійку.

У компенсований час шанс забити мав уже ЛНЗ — Пасіч отримав можливість пробити з вигідної позиції, проте не влучив у площину воріт.

Наприкінці матчу непогано пробивав Волошин, але м’яч прокотився поруч зі стійкою. ЛНЗ відповів ударом Пасіча, з яким впорався воротар. У підсумку матч завершився без голів.

ЛНЗ тепер має 54 очки та посідає третє місце, Динамо з 48 балами йде четвертим.

У наступному турі 13 травня Динамо зіграє з Колосом, а ЛНЗ того ж дня зустрінеться з Полтавою.

flashscore.ua
Фото: flashscore.ua

У попередньому турі УПЛ Шахтар обіграв Динамо з рахунком 2:1.

Раніше повідомлялося, що ефектний гол Ярмоленка п’ятою визнано найкращим у квітні в УПЛ.

Редактор: Олег Телюк

Теги:   ФК Динамо (Київ) ЛНЗ Прем'єр-ліга Україна Футбол

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