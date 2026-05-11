Мирон Маркевич поділився думками про матч 27-го туру УПЛ між ЛНЗ і Динамо (0:0) .

Легендарний фахівець вважає, що кияни, найімовірніше, втратили шанси на медалі за підсумками чемпіонату.

«Приблизно так воно і є. Думаю, ЛНЗ уже точно не опуститься нижче третього місця. Ми розуміємо, що це дійсно так. Якщо враховувати календар команди Пономарьова, вони ще боротимуться за срібні медалі.

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Чи сподобалася мені гра? Ні. Якщо враховувати, що грали третя і четверта команди чемпіонату… Це не той футбол, який хотілося б бачити в такому матчі. Тим більше афіша така… Грає Динамо але… Боротьби багато, а футболу майже не було".

Маркевич прокоментував слова Андрія Ярмоленка, який описав гру з ЛНЗ однією фразою: «Сором».

«Та це вже давно сором, що тут говорити. Одна вивіска залишилася і все».

Мирон Богданович закликав керівництво Динамо купити нових гравців.

«Гра Динамо зараз просто ніяка. З такою грою йти в Лігу Європи… Треба купувати футболістів, тому що ця команда знову мучитиметься з Кіпром, з Люксембургом… Ігорю Костюку треба звертати увагу на ці моменти. Динамо потрібні якісні футболісти», — сказав Маркевич для Sport.ua.

ЛНЗ має 54 очки і посідає третє місце, Динамо з 48 балами йде четвертим.

У наступному турі 13 травня Динамо зіграє з Колосом, а ЛНЗ того ж дня зустрінеться з Полтавою.

Повідомлялося, що Шахтар став чемпіоном України з футболу після розгромної перемоги у Львові.