ЛНЗ — Гент: як безкоштовно подивитися матч Ліги конференцій

23 липня, 20:00
Тренування черкаської команди перед дебютом у єврокубках (Фото: ЛНЗ)

Тренування черкаської команди перед дебютом у єврокубках (Фото: ЛНЗ)

У четвер, 23 липня, відбудеться перший матч другого раунду кваліфікації Ліги конференцій.

Черкаський ЛНЗ приймає бельгійський Гент на номінально домашньому полі в Плоцьку. Гра розпочнеться о 21:30 за київським часом.

Читайте також:
«Цікаво подивитися на них в єврокубках». Український тренер висловився про неймовірний прорив ЛНЗ в УПЛ

Матч ЛНЗ — Гент можна буде безкоштовно переглянути в Україні на платформі Київстар ТБ.

Реклама

Букмекери зробили прогноз на матч ЛНЗ — Гент. У конторах встановлено такі коефіцієнти: перемога ЛНЗ — 4,50, нічия — 3,45, перемога Гента — 1,96. Котирування на вихід до наступного раунду Ліги конференцій: ЛНЗ — 4,32, Гент — 1,22.

Нагадаємо, що в минулому сезоні чемпіонату України ЛНЗ здобув срібні медалі й уперше у своїй історії грає в єврокубках.

Редактор: Любомир Луканюк

Теги:   Футбол ФК Гент Ліга конференцій ЛНЗ

Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою і натисніть Ctrl + Enter

Загрузка...
Показати ще новини

Про використання cookies

Продовжуючи переглядати NV.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies

Про файли cookies