ЛНЗ стартував у кваліфікації Ліги конференцій із нічиєї проти бельгійського клубу

ЛНЗ і Гент зіграли внічию 0:0 у першому матчі другого кваліфікаційного раунду Ліги конференцій.

Минулого сезону черкаський клуб здобув срібні медалі чемпіонату України та отримав право вперше зіграти у кваліфікації Ліги конференцій.

Суперником ЛНЗ став бельгійський клуб Гент, за який у минулому виступали українці Роман Яремчук, Роман Безус та Ігор Пластун.

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Команди створили мінімум моментів, проте найнебезпечніший виник біля воріт ЛНЗ. Гілларіон Гуре отримав м’яч поблизу воріт української команди й пробив у каркас воріт.

За весь поєдинок представник України завдав шести ударів, три з яких прийшлися у площину воріт. На рахунку Гента — 11 ударів, чотири з яких — у площину.

Фото: ФК ЛНЗ

ЛНЗ — Гент 0:0

Матч-відповідь команд відбудеться 30 липня в Бельгії. Початок зустрічі — о 21:30 за київським часом.

Черкаський ЛНЗ, якщо подолає бельгійський Гент у другому кваліфікаційному раунді Ліги конференцій, зустрінеться з переможцем пари Гетеборг (Швеція) — Левадія (Естонія).

Раніше повідомлялося, що Полісся у шаленому матчі із шістьма голами вирвало нічию з Копенгагеном у Лізі конференцій.

Нагадаємо, гравець збірної України Данило Сікан розкішним ударом зі штрафного забив перший гол Андерлехта в новому сезоні.