«Ні в чому не поступалися». Вірт оцінив дебютний виступ ЛНЗ у єврокубках

Повідомляє Tribuna.com.

Фахівець зазначив, що черкаський клуб продемонстрував якісний футбол і був конкурентним у протистоянні з бельгійською командою.

«Це робота українського клубу. Починаючи від головного тренера, футболістів, персоналу — дуже добре команда готувалась до цього двобою. ЛНЗ взагалі ні в чому не поступалось європейському середняку.

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На превеликий жаль, в такому рівному двобої все вирішилось в лотереї", — сказав Вірт.

Окремо наставник прокоментував рішення випустити Єгора Твердохліба на 120-й хвилині спеціально для виконання пенальті. Він у підсумку не реалізував свій удар у серії.

Тут вже треба більше головного тренера питати. Напевно, спеціально була ця заміна зроблена. Це, в першу чергу, психологія. Впевненість футболіста має бути максимальна і, на жаль, його удар відбив голкіпер Гента. Як би команда не тренувала ті пенальті - і психологія, і майстерність футболістів вирішують велику роль в серії одинадцятиметрових.

В психологічному плані це, звичайно, буде трохи давити на футболіста. Але це має бути день-два і треба все забувати і перемикатись на чемпіонат України. Сидіти, голову попелом посипати і думати про цей пенальті не треба — це вже історія. Не з хорошим закінченням, але все одно ЛНЗ дуже солідно виглядало. На жаль, не забили — а моменти були — і довели до серії пенальті. Ми завжди казали, що це лотерея, от вона так і закінчилась.

А для Твердохліба — завжди своїм футболістам говорю слова Юргена Клоппа: «98 відсотків успіху в футболі - треба навчитись справлятись з невдачами». Треба вміти посміхатись і отримувати задоволення на тренуванні на наступний день після гри. Тому я думаю, що тренери все зроблять — через три дні вже гра чемпіонату України, тому це вже історія", — заявив Вірт.

Ексворотар Шахтаря наголосив, що ЛНЗ отримав важливий досвід у єврокубках.

«Команда побудувалась за короткий період, та і ще будується. Попала в єврокубках і ні в чому не поступилась середняку європейському. Трохи везіння — і можна було проходити і проходили далі по жеребкуванню — там непогано все можна було б отримати. Далі Гетеборг — це теж команда, яку можна було проходити.

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Тому це більше додасть стимулу футболістам, щоб знов потрапити в єврокубки і ще раз отримати шанс зіграти і пробитись в груповий етап Ліги конференцій чи Ліги Європи. Це досвід, це європейський досвід. Команда багато ігор зіграла на зборах, де виступала дуже гарно з європейськими клубами, гарні результати мала. Тому команда буде ставати сильнішою та впевненішою в своїх силах. Ці ігри дадуть впевненості в УПЛ, що вже можна і на класі обігравати команди в українському чемпіонаті", — підсумував Вірт.

Обидва матчі між ЛНЗ та Гентом завершилися внічию 0:0, а в серії пенальті сильнішим був бельгійський клуб.

В минулому сезоні чемпіонату України ЛНЗ здобув срібні медалі й вперше у своїй історії зіграв в єврокубках.