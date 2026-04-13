Два автоголи та асист воротаря. Шахтар і ЛНЗ забили чотири голи в матчі лідерів УПЛ — відео

13 квітня, 15:29
ЛНЗ і Шахтар зіграли внічию (Фото: ФК Шахтар Донецьк)

ЛНЗ і Шахтар зіграли внічию (Фото: ФК Шахтар Донецьк)

У рамках 23-го туру чемпіонату України ЛНЗ у домашньому поєдинку приймав Шахтар.

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Підопічні Арда Турана відкрили рахунок на 11-й хвилині зустрічі. Вінгер гостей Аліссон Сантана пробивав по воротах суперника, але м’яч у свої ворота переправив Артур Рябов, який намагався заблокувати удар.

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ЛНЗ зумів зрівняти рахунок після подачі з кутового. Олег Горін пробивав головою, але м’яч влучив у Валерія Бондаря, від якого той залетів у ворота. У моменті верхової боротьби Горін розбив голову.

За кілька хвилин Шахтар вдруге вийшов уперед. Голкіпер гостей Дмитро Різник вибив м’яч на чужу половину, де Лассіна Траоре заблокував суперника, а Егіналду завдав гольового удару. Різник виступив у ролі асистента.

Перед самою перервою господарі знову зрівняли рахунок. Подача з кутового завершилася голом Ассінора.

У другому таймі команди продовжили атакувати, але переможця так і не змогли виявити — 2:2.

ЛНЗ — Шахтар 2:2
Голи: Бондар, 28 (АГ), Ассінор, 45+4 — Рябов, 11 (АГ), Егіналду, 34

У турнірній таблиці чемпіонату України ЛНЗ і Шахтар ідуть на перших двох місцях і мають однакову кількість очок — 51. Однак у «гірників» є одна гра в запасі.

flashscore.ua
Фото: flashscore.ua
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У наступному турі ЛНЗ зіграє з Колосом (18 квітня), а «гірники» приймуть Полісся (20 квітня).

Раніше повідомлялося, що форвард збірної України забив перший гол за Ліон, отримавши гольову передачу від гравця Реала.

Редактор: Дмитро Данець

Теги:   Футбол ФК Шахтар ЛНЗ Чемпіонат України

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