ЛНЗ, Полісся та Динамо отримали можливих суперників у кваліфікації Ліги конференцій

Для виходу далі Поліссю треба пройти Копенгаген (Фото: ФК Полісся)

Відбулося жеребкування третього кваліфікаційного раунду Ліги конференцій, за підсумками якого своїх потенційних суперників дізналися три українські клуби.

Черкаський ЛНЗ, якщо подолає бельгійський Гент у другому раунді кваліфікації Ліги конференцій, зустрінеться з переможцем пари Гетеборг (Швеція) — Левадія (Естонія).

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Житомирське Полісся у разі успіху в протистоянні з данським Копенгагеном зіграє проти переможця дуелі Дебрецен (Угорщина) — Пюнік (Вірменія).

Також визначився можливий варіант для Динамо, якщо кияни поступляться грецькому ПАОКу у другому раунді кваліфікації Ліги Європи. У такому разі команда Ігоря Костюка продовжить боротьбу в Лізі конференцій, де її суперником стане невдаха пари Карабах (Азербайджан) — ЦСКА Софія (Болгарія).

Матчі другого раунду кваліфікації Ліги конференцій відбудуться 23 та 30 липня, а поєдинки третього раунду заплановані на 6 і 13 серпня.

За підсумками минулого сезону УПЛ ЛНЗ став срібним призером, а Полісся посіло третю сходинку, завоювавши бронзу.

Повідомлялося, що Динамо у разі перемоги над ПАОКом зіграє у третьому раунді кваліфікації Ліги Європи з переможцем пари Хаммарбю (Швеція) — Андерлехт (Бельгія).

У першому кваліфікаційному раунді Ліги Європи Динамо пройшло румунську Університатю у серії пенальті.