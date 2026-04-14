«Хочеться бачити щось більш яскраве». Маркевич пояснив, чому його розчарував матч ЛНЗ — Шахтар

14 квітня, 10:14
Мирон Маркевич (Фото: ФК Карпати Львів)

Мирон Маркевич (Фото: ФК Карпати Львів)

Колишній тренер збірної України Мирон Маркевич висловився про нічию ЛНЗ та Шахтаря (2:2) у 23-му турі УПЛ.

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У коментарі Українському футболу наставник зазначив, що у матчі лідерів чемпіонату йому хотілося побачити кращу гру від обох команд.

«Що стосується центральної гри туру ЛНЗ — Шахтар, то тут зустрілися два різні стилі: домінантний футбол «гірників» та контратакувальний колектив Пономарьова.

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Але, знаєте, моментів в самому поєдинку було не так вже й багато, хоч і зіграли 2:2. У другому таймі Шахтар повністю домінував. Якщо чесно, для лідерів чемпіонату та для гри за чемпіонство хочеться бачити щось більш яскраве", — сказав Маркевич.

У турнірній таблиці чемпіонату України команди ідуть на перших двох місцях і мають однакову кількість очок — 51. Однак у «гірників» є одна гра в запасі. Після протистояння Арда Туран назвав найкращу команду України.

У наступному матчі Шахтар зіграє проти АЗ. Зустріч відбудеться 16 квітня у Нідерландах. Перший поєдинок завершився розгромною перемогою підопічних Турана — 3:0. 20 квітня «гірники» зустрінуться з Поліссям. А ЛНЗ на виїзді протистоятиме Колосу.

Раніше Маркевич назвав трьох гравців, які можуть врятувати Динамо від провалу в УПЛ.

Редактор: Андрій Павлечко

Теги:   Футбол ФК Шахтар ЛНЗ Мирон Маркевіч

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