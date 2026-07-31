«Ми не поступалися в грі»: Пономарьов назвав причину вильоту ЛНЗ з Ліги конференцій

Головний тренер ЛНЗ Віталій Пономарьов прокоментував виліт команди з Ліги конференцій після поразки від Гента у другому кваліфікаційному раунді.

У матчі-відповіді черкаський клуб поступився бельгійцям у серії пенальті — 2:4.

Після гри наставник зазначив, що його команда гідно протистояла сильному супернику та отримала важливий досвід.

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«Ми почали гру досить якісно, були моменти. Звичайно, проти такої команди, як „Гент“, усі 120 хвилин важко грати. Але я хочу подякувати команді. Незважаючи на те, що це наше дебютне протистояння і взагалі перший раз граємо в єврокубках, вважаю, що команда була конкурентною на фоні такого суперника. Ми поступилися тільки після серії пенальті», — наводить його слова Tribuna.com.

Пономарьов також пояснив, чому не поспішав із замінами під час основного часу матчу.

«У таку гру було складно увійти, тому футболісти, які були на полі, досить якісно грали згідно з нашою установкою на матч. Тому ми не робили замін. Наприкінці ми трохи змінили тактику, перейшли на 4−3-3. Звичайно, можна було це зробити раніше, але після матчу можна лише обговорювати», — зазначив Пономарьов.

Окремо наставник відповів на запитання про фізичний стан команди та можливий пік форми на старті сезону.

«Не хотілося б узагалі, щоб були піки форми. Треба грати в чемпіонаті цілий рік, і потрібно, щоб футболісти були у формі постійно. Не буває неважливих матчів. Вони повинні завжди бути підготовлені», — додав він.

Також Пономарьов наголосив, що команда здобула безцінний досвід виступів у єврокубках.

«Ми отримали неоціненний досвід — наприклад, гри з уболівальниками, коли був повний стадіон. Спочатку був ковід, потім війна в Україні, і футболісти ще були юнаками, ніхто при таких трибунах не грав. Потрібно брати хороше з тих матчів, аналізувати й одразу забувати, робити висновки для наступної гри через три дні у чемпіонаті. Він буде складнішим, і ми повинні бути готові до цього», — сказав Пономарьов.

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Гент вийшов до третього кваліфікаційного раунду Ліги конференцій, де зустрінеться зі шведським Гетеборгом.

Нагадаємо, ЛНЗ не переносив матч першого туру нового сезону УПЛ-2026/27. Уже в понеділок, 3 серпня, команда Віталія Пономарьова зіграє проти чернівецької Буковини. Початок зустрічі — о 15:30.

Зазначимо, ЛНЗ вилетів з Ліги конференцій вслід за Поліссям. Житомирський клуб напередодні поступився за сумою двох матчів данському Копенгагену.

Раніше повідомлялося, що київське Динамо програло протистояння з ПАОКом із загальним рахунком 2:5 та продовжить виступ у Лізі конференцій.

У третьому кваліфікаційному раунді суперником киян стане азербайджанський Карабах. Матчі цієї стадії відбудуться 6 та 13 серпня.