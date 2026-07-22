Тіло знайшли спаленим у полі. В Італії жорстоко вбили футбольного журналіста

В Італії вбили футбольного журналіста Луїджі «Луку» Еспозіто. Його обгоріле тіло знайшли на сільськогосподарській ділянці в районі Чоффі поблизу міста Еболі.

Про це пише Європейська федерація журналістів. За попередніми даними, 53-річного Еспозіто спочатку застрелили, а потім підпалили.

Тіло виявили пожежники, які прибули на місце загоряння. Особу загиблого встановили за покинутим неподалік автомобілем. Розслідування проводить прокуратура Салерно, наразі мотиви злочину залишаються невідомими.

Реклама

Еспозіто працював в Агентстві з охорони довкілля регіону Кампанія (Arpac), однак був широко відомий як спортивний журналіст. Він співпрацював із газетою La Città di Salerno та телеканалом Otto Channel, а також був головним редактором футбольного сайту TuttoSalernitana.com.

Європейська та Міжнародна федерації журналістів разом з Італійською національною федерацією преси закликали владу Італії якнайшвидше провести всебічне розслідування та встановити, чи був злочин пов’язаний із професійною діяльністю журналіста. Також організації висловили співчуття родині та близьким загиблого.

Раніше повідомлялося, що 13-річний хлопчик загинув під час святкування перемоги Іспанії на ЧС-2026. Водночас троє людей загинули в Аргентині після поразки збірної у фіналі мундіалю.

Ми писали, що володар двох Золотих м’ячів Кевін Кіган помер після боротьби з раком.