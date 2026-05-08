«Спав на тренувальній базі». Бекхем розкрив неймовірний підхід Луїса Енріке в ПСЖ

Легендарний англійський футболіст Девід Бекхем, який свого часу виступав за ПСЖ, поділився історією про роботу головного тренера парижан Луїса Енріке.

За словами Бекхема, іспанський тренер у перший рік роботи з ПСЖ фактично жив на тренувальній базі клубу, повідомляє Goal.com з посиланням на CBS.

«Президент Нассер сказав мені, що в перший рік Луїс Енріке фактично щоночі спав на тренувальній базі. Він постійно працював над тим, як має виглядати команда, у який футбол вона повинна грати та яким бачить майбутнє клубу. Президент зізнався, що ніколи не бачив нічого подібного», — сказав Бекхем

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Англієць також зазначив, що саме завдяки такому підходу тренеру вдалося змінити атмосферу всередині ПСЖ. Парижани поступово відійшли від концепції команди суперзірок і зробили ставку на колективну гру та дисципліну.

«Він побудував колектив, де всі рівні й прагнуть одного. Він хоче гравців, які готові бігти без зупинки, і саме таку команду він створив», — додав Бекхем.

Раніше ПСЖ за підсумками двох матчів обіграв Баварію та вдруге поспіль зіграє у фіналі Ліги чемпіонів, де суперником команди Енріке буде Арсенал.

Торік ПСЖ уперше в історії виграв ЛЧ, розгромивши у фіналі міланський Інтер із рахунком 5:0. Арсенал тоді дійшов до стадії півфіналу, де поступився ПСЖ.

До цього Арсенал лише раз грав у фіналі Ліга чемпіонів — у 2006 році, коли поступився Барселоні (1:2).

Луїс Енріке назвав головну рису, яка дала змогу пройти Баварію і вийти у фінал ЛЧ.

Повідомлялося, що капітан ПСЖ встановив новий бразильський рекорд у Лізі чемпіонів — перевершив легендарного Роберто Карлоса.

Раніше форвард Баварії Гаррі Кейн назвав фаворита фіналу Ліги чемпіонів ПСЖ — Арсенал.