«Це принесло нестабільність». Легендарний Луїш Фігу назвав головну причину провалу Реала в нинішньому сезоні

На думку легендарного португальця, зміна тренера посеред сезону не пішла Реалу на користь.

«У Реала змінився тренер, і це принесло нестабільність. Люди завжди шукають винного, але я не перебуваю в роздягальні. Коли ти один із найкращих клубів світу і два роки не виграєш трофеїв, починають бити на сполох.

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Це Реал — там звикли перемагати. Але у футболі не можна вигравати завжди, інакше це було б надто одноманітно, до того ж є інші великі клуби з високими амбіціями. Просто в Реалі шум завжди гучніший. Гравці завжди прагнуть перемагати; поразки — це найгірше", — цитує Фігу видання AS.

Нагадаємо, Альваро Арбелоа у січні 2026 року став головним тренером Реала, замінивши на цій посаді Хабі Алонсо. Під керівництвом Арбелоа мадридський клуб вилетів із Ліги чемпіонів і Кубку Іспанії, а в Ла Лізі йде другим, відстаючи від Барселони на дев’ять очок після 31 туру.

Раніше колишній нападник збірної України та київського Динамо Віктор Леоненко висловився про гру Андрія Луніна за Реал.

Повідомлялося, що Юрген Клопп відмовився очолити мадридський Реал і націлений на роботу з іншою командою.