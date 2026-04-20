«Це принесло нестабільність». Легендарний Луїш Фігу назвав головну причину провалу Реала в нинішньому сезоні

20 квітня, 16:25
Луїш Фігу (Фото: instagram.com/luis__figo)

Луїш Фігу (Фото: instagram.com/luis__figo)

Колишній півзахисник мадридського Реала, володар Золотого м’яча-2000 Луїш Фігу поділився думками про проблеми мадридців у кампанії 2025/26.

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На думку легендарного португальця, зміна тренера посеред сезону не пішла Реалу на користь.

«У Реала змінився тренер, і це принесло нестабільність. Люди завжди шукають винного, але я не перебуваю в роздягальні. Коли ти один із найкращих клубів світу і два роки не виграєш трофеїв, починають бити на сполох.

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Це Реал — там звикли перемагати. Але у футболі не можна вигравати завжди, інакше це було б надто одноманітно, до того ж є інші великі клуби з високими амбіціями. Просто в Реалі шум завжди гучніший. Гравці завжди прагнуть перемагати; поразки — це найгірше", — цитує Фігу видання AS.

Нагадаємо, Альваро Арбелоа у січні 2026 року став головним тренером Реала, замінивши на цій посаді Хабі Алонсо. Під керівництвом Арбелоа мадридський клуб вилетів із Ліги чемпіонів і Кубку Іспанії, а в Ла Лізі йде другим, відстаючи від Барселони на дев’ять очок після 31 туру.

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Раніше колишній нападник збірної України та київського Динамо Віктор Леоненко висловився про гру Андрія Луніна за Реал.

Повідомлялося, що Юрген Клопп відмовився очолити мадридський Реал і націлений на роботу з іншою командою.

Редактор: Орест Дида

Теги:   ФК Реал Мадрид Футбол

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