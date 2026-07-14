58 млн євро за 19-річного захисника: Брайтон підписав зірку збірної Хорватії та встановив рекорд клубу

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Про це повідомила пресслужба англійського клубу.

Контракт із 19-річним футболістом розрахований на п’ять років — до літа 2031 року. Сума трансферу не розголошується, однак, за інформацією Sky Sport, угода склала близько 58 мільйонів євро. Цей перехід став рекордним придбанням в історії Брайтона.

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За даними Transfermarkt, його оцінюють у 60 мільйонів євро.

Тоттенгем включив до угоди 20% відсотків від майбутнього продажу футболіста, а також право відповідного викупу.

Попри те, що Тоттенгем придбав права на Вушковича ще у 2023 році, захисник так і не зіграв за лондонський клуб в офіційних матчах. Після передсезонної підготовки він вирушив в оренду до Гамбурга. Загалом захисник провів понад 60 матчів на дорослому рівні та забив 16 голів.

За збірну Хорватії 19-річний футболіст зіграв шість поєдинків і відзначився одним голом у товариському матчі проти збірної Колумбії (2:1). На чемпіонаті світу-2026 він взяв участь в одному матчі — проти Англії (2:4) на груповому етапі, провівши на полі 66 хвилин.

Зазначимо, Вушкович є вихованцем Хайдука зі Спліта. На професійному рівні він також виступав на правах оренди за польський Радом’як, бельгійський Вестерло.

Раніше повідомлялось, що лондонський Тоттенгем оголосив про підписання центрального півзахисника Ньюкасла та збірної Італії Сандро Тоналі.

Також лондонський Тоттенгем офіційно оголосив про перехід півзахисника Вест Гема Матеуса Фернандеша за майже 100 млн євро, який також є одним із найдорожчих трансферів в історії «шпор».

Окрім цього лондонський клуб також оголосив про підписання лівогозахисника Ліверпуля та капітана збірної Шотландії Енді Робертсона.