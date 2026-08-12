Фенербахче оголосив про трансфер зіркового форварда

Про це повідомляє офіційний сайт Фенербахче.

Лукаку підписав зі стамбульським клубом контракт за схемою 1+1.

Перші кроки у професійному футболі він зробив в Андерлехті, після чого перебрався до Англії.

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У 2011 році бельгієць підписав контракт із Челсі, однак закріпитися в лондонській команді одразу не зміг. Форвард вирушав в оренди до Вест Бромвіча та Евертона, а згодом саме «іриски» викупили його трансфер приблизно за 28 мільйонів фунтів.

За Евертон Лукаку провів чотири сезони, забивши 87 голів у 166 матчах. У 2017 році він перейшов до Манчестер Юнайтед, де за два сезони відзначився 42 разами у 96 поєдинках.

Наступним етапом кар'єри стала Італія. Лукаку перебрався до Інтера, де швидко став одним із головних лідерів команди. У першому періоді в Мілані бельгієць забив 64 голи у 95 матчах і допоміг «нерадзуррі» виграти чемпіонат Італії у сезоні-2020/21. Самого нападника тоді визнали найкращим гравцем Серії А.

Після цього Лукаку вдруге повернувся до Челсі, а згодом знову виступав за Інтер на правах оренди. Також у його кар'єрі були Рома та Наполі. Саме з неаполітанцями бельгієць виграв чемпіонат Італії, який став для клубу першим за 33 роки.

На міжнародному рівні Лукаку є рекордсменом збірної Бельгії за кількістю голів. За національну команду він провів 132 матчі, забив 93 голи та віддав 16 результативних передач.

Бельгієць також допоміг своїй збірній посісти третє місце на чемпіонаті світу-2018. А у відборі на Євро-2024 Лукаку забив 14 голів, встановивши рекорд за кількістю м’ячів одного футболіста в межах однієї кваліфікації.

Раніше повідомлялося, що ексзірка Ліверпуля Мохамед Салах продовжить кар'єру у турецькому Трабзонспорі.