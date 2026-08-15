Український воротар Реала Андрій Лунін опинився в кумедній ситуації після перемоги мадридців над Депортіво (1:0) у матчі за Трофей Терези Еррери, в якому він віддав гольову передачу .

Після фінального свистка футболісти Реала зібралися в центрі поля для командного фото з трофеєм. Кубок виявився надзвичайно великим та важким.

Коли спільне фото було зроблено, Лунін вирішив самостійно підняти трофей. Українець схопився за нього, але швидко зрозумів, що впоратися з таким завданням буде непросто. Після невдалої спроби воротар схопився за спину та відійшов від кубка.

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Курйозний момент розсмішив Вінісіуса Жуніора та інших футболістів Реала, які спостерігали за спробою Луніна.

Зрештою українець все ж підняв трофей, але з допомогою капітана команди Федеріко Вальверде.

Кубок має близько 1,2 метра заввишки, а його вага, за різними повідомленнями, становить приблизно 40−65 кг. Саме його незвичайні розміри стали причиною численних жартів у соцмережах після матчу.

Трофей Терези Еррери — традиційний передсезонний футбольний турнір, який проводять у Ла-Коруньї з 1946 року. Його організовує місцевий Депортіво, а матчі проходять на стадіоні Ріасор.

Реал переміг Депортіво з рахунком 1:0 завдяки голу Браїма Діаса з передачі Луніна. Перемога стала для мадридців десятою в історії цього турніру та першим тріумфом у ньому за 13 років.

Раніше повідомлялося, що Лунін входить у сферу інтересів Ювентуса.