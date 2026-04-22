Про це повідомляє Mundo Deportivo.

За інформацією джерела, керівництво Реала не буде перешкоджати трансферу Луніна, якщо сам гравець захоче піти, а клуб отримає привабливу пропозицію.

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У Мадриді вже тривалий час розглядають варіанти на позицію воротаря, зважаючи на вік Куртуа та його контракт до 2027 року. Зазначається, що у клубі не розглядають Луніна як довгострокову заміну бельгійцю.

Лунін має контракт із мадридським клубом до 2030 року, однак чутки про його відхід тривають уже тривалий час.

Раніше він успішно замінював травмованого Тібо Куртуа, зокрема у 2024 році допоміг команді дійти до фіналу Ліги чемпіонів. Втім, цього сезону, успіхи не такі великі. Нещодавно Реал вилетів від Баварії у Лізі чемпіонів, а українець, який знову замінив травмованого Куртуа, зіткнувся з критикою. Також Реал йде на другому місці у Ла Лізі, відстаючи на шість очок від Барселони, у якої ще й матч у запасі. «Вершкові» залишилися й без Кубка Іспанії, який цього року завоював Реал Сосьєдад, обігравши у фіналі Атлетіко.

Окрім Луніна, у списку гравців, які можуть покинути Реал, є ціла низка відомих імен — Карвахаль, Алаба, Гонсало, Фран Гарсія, Мастантуоно, Камавінга, Себальйос та Асенсіо.

Раніше Віктор Леоненко заявив, що Луніну потрібно покинути Реал.