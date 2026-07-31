Карпати оголосили про трансфер вихованця мадридського Реала Іглесіаса

Угода розрахована на два роки з можливістю продовження ще на рік, повідомляє офіційний сайт українського клубу.

Іглесіас розпочав кар'єру в молодіжній команді Санта Марта. Згодом перейшов до академії мадридського Реала та виступав за юнацькі та молодіжні команди «вершкових». Був капітаном Реала в Юнацькій лізі УЄФА, де відіграв сім поєдинків, у яких забив три голи та віддав дві гольові передачі.

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Сезон 2023/2024 Бруно провів у другій команді Сельти з Віго. У минулому сезоні виступав за мадридський Реал Кастілья.

Іглесіас також має досвід виступів за юнацькі збірні Іспанії.

Карпати стартують у новому сезоні української Прем'єр-ліги у суботу, 1 серпня, матчем проти Кривбаса. Зустріч у Кривому Розі розпочнеться о 13:00 за київським часом.

Раніше повідомлялося, що бразильський вінгер Стеніо перейшов із львівських Карпат в Модену, яка виступає в італійській Серії B.

Перед цим голкіпер Карпат Домчак перейшов до празької Славії.

Також півзахисник молодіжної збірної України Олег Федор перейшов із львівських Карпат до житомирського Полісся.