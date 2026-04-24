«Він пройшов через самопожертву». Усик отримав визнання від легендарного боксера перед боєм із Верховеном

Колишній абсолютний чемпіон світу Леннокс Льюїс висловив захоплення українським боксером Олександром Усиком, який нині володіє титулами WBC, WBA та IBF у надважкій вазі.

Про це повідомляє Sky Sports.

Легендарний британець вважає українця одним із найвидатніших боксерів суперважкого дивізіону.

«Так. Олександр Усик — великий чемпіон і чудова людина, він важко тренується.

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Він досяг усього. Він пройшов через самопожертву. У нього прекрасна родина, і він заслуговує на визнання", — сказав Льюїс.

Льюїс та Усик є двома останніми абсолютними чемпіонами у надважкій вазі: британець об'єднав три титули у 1999 році, а українець — чотири титули у 2024 та 2025 роках.

Усик проведе наступний бій 23 травня в Гізі (Єгипет) проти кікбоксера Ріко Верховена.

Верховен вважається одним із найвидатніших кікбоксерів усіх часів. Він понад 11 років утримував титул чемпіона світу у важкій вазі за версією Glory. Йому належать численні рекорди в цьому промоушені, зокрема за найбільшою кількістю перемог у титульних боях (14) та найбільшою кількістю перемог (28) загалом.

На боксерському рингу Верховен дебютував у 2014-му, здолавши угорця Яноша Фінферу нокаутом у другому раунді. Після цього він продовжив кар'єру в кікбоксингу.

Торік Усик вдруге став абсолютним чемпіоном у суперважкій вазі, нокаутувавши Даніеля Дюбуа в п’ятому раунді. Згодом Олександр втратив звання абсолюта, відмовившись від титулу WBO.

Раніше було оприлюднено повний кард грандіозного вечора боксу в Єгипті.

Також Усик та Верховен провели першу битву поглядів.

Крім цього Олександр заявив, що готовий провести третій бій з Тайсоном Ф’юрі.