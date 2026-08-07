Після Гранади — до Леганеса: син Зінедіна Зідана змінив клуб у чемпіонаті Іспанії
Лука Зідан (Фото: ФК Леганес)
Голкіпер збірної Алжиру Люка Зідан підписав контракт з іспанським Леганесом.
Сторони уклали угоду за схемою 1+1. Фінансові деталі контракту не розголошуються, повідомила пресслужба клубу.
Поточна ринкова вартість Люки Зідана на порталі Transfermarkt становить 1,00 мільйон євро.
До переходу в Леганес Зідан виступав переважно в Іспанії. Він є вихованцем мадридського Реала, за першу команду якого провів два матчі, а за Кастілью — 51.
Після цього воротар захищав кольори Расінга (Сантандер), за який зіграв 33 матчі, Райо Вальєкано (28 матчів), Ейбара (44 матчі) та Гранади, у складі якої провів 45 поєдинків за два останні сезони.
Загалом на професійному клубному рівні Люка Зідан відіграв понад 200 офіційних матчів.
Раніше Люка, який пропустив хет-трик від Ліонеля Мессі на ЧС-2026, розповів про тиск через своє прізвище.
Також повідомлялось, що Федерація футболу Франції призначила Зінедіна Зідана новим головним тренером національної збірної.