Після Гранади — до Леганеса: син Зінедіна Зідана змінив клуб у чемпіонаті Іспанії

7 серпня, 23:32
Лука Зідан (Фото: ФК Леганес)

Лука Зідан (Фото: ФК Леганес)

Голкіпер збірної Алжиру Люка Зідан підписав контракт з іспанським Леганесом.

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Сторони уклали угоду за схемою 1+1. Фінансові деталі контракту не розголошуються, повідомила пресслужба клубу.

Поточна ринкова вартість Люки Зідана на порталі Transfermarkt становить 1,00 мільйон євро.

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До переходу в Леганес Зідан виступав переважно в Іспанії. Він є вихованцем мадридського Реала, за першу команду якого провів два матчі, а за Кастілью — 51.

Після цього воротар захищав кольори Расінга (Сантандер), за який зіграв 33 матчі, Райо Вальєкано (28 матчів), Ейбара (44 матчі) та Гранади, у складі якої провів 45 поєдинків за два останні сезони.

Загалом на професійному клубному рівні Люка Зідан відіграв понад 200 офіційних матчів.

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Раніше Люка, який пропустив хет-трик від Ліонеля Мессі на ЧС-2026, розповів про тиск через своє прізвище.

Також повідомлялось, що Федерація футболу Франції призначила Зінедіна Зідана новим головним тренером національної збірної.

Редактор: Анастасія Апетрі

Теги:   Футбол Трансфери Зінедін Зідан Ла Ліга

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