Дебют Маліновського та Салаха. Трабзонспор сенсаційно втратив очки на старті турецької Суперліги

Трабзонспор розпочав новий сезон турецької Суперліги з нічиєї проти Касимпаші — 1:1.

Гості відкрили рахунок наприкінці першого тайму. На 43-й хвилині Ноя Савіоло скористався передачею Метехана Мімароглу та ударом у дотик відправив м’яч у сітку.

Після перерви Касимпаша зрівняла рахунок. На 55-й хвилині господарі отримали право на пенальті, а Адріан Бенедичак упевнено реалізував одинадцятиметровий.

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Свій перший офіційний матч за турецький клуб зіграв українець Руслан Маліновський. Він вийшов у стартовому складі та провів на полі 84 хвилини, після чого його замінив Туфан. Українець результативними діями не відзначився

Ще один українець у складі Трабзонспора Арсеній Батагов опинився поза заявкою через травму.

Також дебютував за Трабзонспор зірковий форвард Мохамед Салах. Єгипетський нападник розпочав зустріч на лаві запасних і з’явився на полі на 58-й хвилині. На 69-й хвилині він виконав небезпечний штрафний, після якого Стефан Савич пробив головою, але воротар Касимпаші врятував свою команду.

У наступному турі команда Фатіха Текке зіграє проти Істанбул Башакшехіра. Матч запланований на 23 серпня.

Касимпаша — Трабзонспор 1:1

Голи: Бенедичак, 55 (пен) — Савіоло, 43

Повідомлялося, що Салах обрав розкішну віллу в Туреччині після переходу в Трабзонспор.