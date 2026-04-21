Маліновський за крок до безкоштовного трансферу в турецький клуб, де грають два українці — інсайдер

Український півзахисник італійського Дженоа Руслан Маліновський може змінити клуб цього літа

За інформацією авторитетного інсайдера Фабріціо Романо, Маліновський веде переговори з турецьким Трабзонспором і сторони знаходяться на фінальному етапі.

Турецький клуб запропонував Маліновському контракт на три сезони. Його угода з Дженоа завершується влітку, тож трансфер може відбутися безкоштовно.

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Якщо домовленості буде досягнуто, Маліновський стане третім українцем в команді. У складі Трабзонспора виступають Олександр Зубков та Арсеній Батагов.

У 2023 році Дженоа орендував Маліновського в Марселя із зобов’язанням викупу за 7 мільйонів євро.

У поточному сезоні Маліновський провів за Дженоа 31 матч, у яких забив шість голів і зробив три гольові передачі.

Раніше повідомлялося, що Руслан Маліновський відзначився голом у матчі 32-го туру чемпіонату Італії проти Сассуоло.

Для 32-річного українського футболіста це вже 21-й гол із-за меж штрафного у топ-5 європейських лігах, куди входять чемпіонати Англії, Іспанії, Італії, Німеччини та Франції.

З сезону 2019/20, коли Маліновський перейшов до Серії А, більше таких голів у цих лігах забили лише двоє футболістів — Ліонель Мессі та Кіліан Мбаппе.