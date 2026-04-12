Вище лише Мессі та Мбаппе. Маліновський опинився серед еліти після неймовірного голу в Серії А

Український півзахисник Дженоа Руслан Маліновський відзначився голом у матчі 32-го туру чемпіонату Італії проти Сассуоло.

На 18-й хвилині зустрічі Маліновський відкрив рахунок, ефектно пробивши з-за меж штрафного майданчика. Гол українця допоміг генуезцям здобути перемогу 2:1. Сам Маліновський провів на полі 55 хвилин і був замінений.

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Для 32-річного українського футболіста це вже 21-й гол із-за меж штрафного у топ-5 європейських лігах, куди входять чемпіонати Англії, Іспанії, Італії, Німеччини та Франції.

За інформацією OptaPaolo, з сезону 2019/20, коли Маліновський перейшов до Серії А, більше таких голів у цих лігах забили лише двоє футболістів — Ліонель Мессі та Кіліан Мбаппе.

Стільки ж м’ячів дальніми ударами за цей період має і нападник Баварії Гаррі Кейн.

У турнірній таблиці чемпіонату Італії Дженоа посідає 13-те місце, маючи 36 очок. Свій наступний матч команда Маліновського зіграє 19 квітня проти Пізи.

У поточному сезоні Маліновський провів за Дженоа 31 матч, у яких забив шість голів і зробив три гольові передачі.

Раніше повідомлялося, що Реал втратив перемогу в матчі проти команди Циганкова, а Лунін пропустив красивий гол.