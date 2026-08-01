Рекордний трансфер в історії клубу: Брентфорд за 48 млн євро підписав зірку Ланса

1 серпня, 21:28
Мамаду Сангаре (Фото: ФК Брентфорд)

Мамаду Сангаре (Фото: ФК Брентфорд)

24-річний півзахисника Ланса Мамаду Сангаре уклав із англійським клубом контракт до літа 2031 року з опцією продовження ще на один сезон.

Читайте також:
У 19 років дебютував на ЧС-2022: Борнмут підписав захисника збірної Португалії за 25 млн євро

Про це повідомили на офіційній сторінці клубу.

За інформацією інсайдерів, сума трансферу склала близько 48 мільйонів євро. Таким чином, Сангаре став найдорожчим придбанням в історії Брентфорда.

Реклама

https://twitter.com/BrentfordFC/status/2083594606676169190?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E2083594606676169190%7Ctwgr%5Ef122231852e75b9133b86bcb45e3441c41caf89f%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Ffootball24.ua%2Fnews%2Fkonkurent-yarmolyuka-za-48-mln-yevro-brentford-oholosyv-pro-rekordnyy-transfer-956747

Минулого сезону футболіст збірної Малі провів за Ланс 33 матчі у всіх турнірах, у яких забив три голи та віддав три результативні передачі.

Сангаре народився в Бамако та розпочав кар'єру в академії Єлен Олімпік. У 2020 році він приєднався до Ред Булл Зальцбург, після чого виступав за Ліферінг, Грацер АК, Зюльте Варегем і ТСВ Гартберг на правах оренди.

У липні 2024 року півзахисник став гравцем віденського Рапіда. У першому сезоні за австрійський клуб він провів 44 матчі у всіх турнірах, допомігши команді вийти до чвертьфіналу Ліги конференцій УЄФА.

У серпні 2025 року Сангаре перейшов до Ланса, де швидко став важливим гравцем команди. Він провів 29 матчів у Лізі 1, допоміг клубу завершити сезон лише за шість очок від чемпіона Парі Сен-Жермен, а також взяв участь у фіналі Кубка Франції, де Ланс переміг Ніццу з рахунком 3:1 та здобув перший в історії клубу трофей.

На міжнародному рівні Сангаре дебютував за збірну Малі у 2024 році та наразі провів 16 матчів. Він також зіграв у всіх поєдинках Кубка африканських націй-2025, де збірна Малі дійшла до чвертьфіналу.

Зазначимо, що за Брентфорд виступає український півзахисник Єгор Ярмолюк, який перейшов до англійського клубу з Дніпра-1 у 2022 році. Сума трансферу тоді склала 1,5 мільйона євро. Перший сезон українець провів у резервній команді, а з 1 липня 2023 року став гравцем основного складу.

Читайте також:
Шестиразовий чемпіон Англії та переможець Ліги чемпіонів підписав контракт із Інтером

Свій перший і поки єдиний гол за Брентфорд Ярмолюк забив 7 січня 2026 року у домашньому матчі 21-го туру АПЛ проти Сандерленда.

Раніше повідомлялось, що 35-річний нападник Брайтона Денні Велбека, який 42 рази виступав за збірну Англії, підписав угоду з Челсі.

Редактор: Анастасія Апетрі

Теги:   Трансфери Англійська Прем'єр-ліга Брентфорд

Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою і натисніть Ctrl + Enter

Загрузка...
Показати ще новини

Про використання cookies

Продовжуючи переглядати NV.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies

Про файли cookies