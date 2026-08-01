Рекордний трансфер в історії клубу: Брентфорд за 48 млн євро підписав зірку Ланса

24-річний півзахисника Ланса Мамаду Сангаре уклав із англійським клубом контракт до літа 2031 року з опцією продовження ще на один сезон.

Про це повідомили на офіційній сторінці клубу.

За інформацією інсайдерів, сума трансферу склала близько 48 мільйонів євро. Таким чином, Сангаре став найдорожчим придбанням в історії Брентфорда.

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Минулого сезону футболіст збірної Малі провів за Ланс 33 матчі у всіх турнірах, у яких забив три голи та віддав три результативні передачі.

Сангаре народився в Бамако та розпочав кар'єру в академії Єлен Олімпік. У 2020 році він приєднався до Ред Булл Зальцбург, після чого виступав за Ліферінг, Грацер АК, Зюльте Варегем і ТСВ Гартберг на правах оренди.

У липні 2024 року півзахисник став гравцем віденського Рапіда. У першому сезоні за австрійський клуб він провів 44 матчі у всіх турнірах, допомігши команді вийти до чвертьфіналу Ліги конференцій УЄФА.

У серпні 2025 року Сангаре перейшов до Ланса, де швидко став важливим гравцем команди. Він провів 29 матчів у Лізі 1, допоміг клубу завершити сезон лише за шість очок від чемпіона Парі Сен-Жермен, а також взяв участь у фіналі Кубка Франції, де Ланс переміг Ніццу з рахунком 3:1 та здобув перший в історії клубу трофей.

На міжнародному рівні Сангаре дебютував за збірну Малі у 2024 році та наразі провів 16 матчів. Він також зіграв у всіх поєдинках Кубка африканських націй-2025, де збірна Малі дійшла до чвертьфіналу.

Зазначимо, що за Брентфорд виступає український півзахисник Єгор Ярмолюк, який перейшов до англійського клубу з Дніпра-1 у 2022 році. Сума трансферу тоді склала 1,5 мільйона євро. Перший сезон українець провів у резервній команді, а з 1 липня 2023 року став гравцем основного складу.

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Свій перший і поки єдиний гол за Брентфорд Ярмолюк забив 7 січня 2026 року у домашньому матчі 21-го туру АПЛ проти Сандерленда.

Раніше повідомлялось, що 35-річний нападник Брайтона Денні Велбека, який 42 рази виступав за збірну Англії, підписав угоду з Челсі.