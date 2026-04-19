Господарі поля вийшли вперед на 16-й хвилині: Раян Шеркі відправив м’яч у кут воріт після блискучого сольного проходу. Утім, вже за дві хвилини Арсенал відігрався зусиллями Кая Гаверца, який скористався жахливою помилкою голкіпера Сіті Джанлуїджі Доннарумми.

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Гаверц зрівняв рахунок у матчі / Фото: REUTERS/Scott Heppell

На 60-й хвилині Гаверц міг вивести лондонців уперед, коли вийшов віч-на-віч з Доннаруммою, проте італієць парирував удар німця. Невдовзі після цього господарів врятувала штанга після удару Еберечі Езе.

Переможний гол МанСіті забив на 65-й хвилині: Ерлінг Голанд виграв силову боротьбу у захисника гостей Габріела і відправив м’яч повз голкіпера — 2:1.

Голанд – головний герой матчу / Фото: REUTERS/Scott Heppell

Англійська Прем'єр-ліга, 33-й тур

Манчестер Сіті — Арсенал — 2:1

Голи: Шеркі, 16, Голанд, 65 — Гаверц, 18

Перемога Манчестер Сіті максимально загострила боротьбу за чемпіонство в АПЛ. Арсенал все ще лідирує у таблиці і має перевагу у три очки, однак у Сіті є матч в запасі. У разі перемоги над Бернлі 22 квітня «містяни» вийдуть на перше місце, адже щонайменше зрівняються з Арсеналом за різницею м’ячів (зараз — +37 проти +36 на користь лондонців), а за рівності очок наступним критерієм після різниці є загальна кількість голів, за якою Сіті випереджає суперника на два.

Топ-10 таблиці АПЛ / Фото: Flashscore.ua

Додамо, що у минулому сезоні чемпіоном Англії став Ліверпуль, перед цим чотири поспіль титули виграв МанСіті. Арсенал не ставав чемпіоном з 2004 року.

Повідомлялося, що Баварія достроково виграла Бундеслігу і встановила клубний рекорд.