Поставив Манчестер Сіті ультиматум: Челсі вимагає понад 138 млн євро за зірку збірної Аргентини

Манчестер Сіті має час до 17:00 п’ятниці, 14 серпня, щоб зробити пропозицію щодо трансферу півзахисника Челсі Енцо Фернандеса.

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Як повідомляє Sky Sports, Челсі оцінює аргентинця у понад 138 мільйонів євро. Лондонський клуб не планує продавати Фернандеса цього літа, якщо Сіті не погодиться на цю суму.

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Манчестер Сіті зацікавлений у Фернандесі, який раніше мав хороші стосунки з Енцо Марескою, коли той очолював Челсі.

Інтерес Сіті до Фернандеса може бути пов’язаний із ситуацією навколо Родрі. Барселона готова збільшити пропозицію за 30-річного півзахисника до 60−70 мільйонів євро. Водночас Манчестер Сіті хоче зберегти Родрі, але його контракт завершується наступного літа.

Зазначимо, що у складі збірної Аргентини Фернандес провів 49 матчів, забив 8 голів та віддав 7 результативних передач. На ЧС-2026 Фернандес забив у матчі проти Єгипту (3:2) та Англії (2:1) й допоміг команді дійти до фіналу, де Аргентина поступилася Іспанії (0:1) в овертаймі. У фіналі він також отримав червону картку на 90+3-й хвилині.

Раніше Реал спростував інформацію про можливий трансфер Енцо Фернандеса.