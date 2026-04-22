«Залишається в його серці». Гвардіола назвав тренера, який у майбутньому очолить Манчестер Сіті

Головний тренер Манчестер Сіті Хосеп Гвардіола розповів, хто в майбутньому може змінити його на посаді головного тренера команди.

Іспанський фахівець вважає, що чинний наставник Баварії Венсан Компані може повернутися в Англію.

«Я вже говорив про це кілька років тому. У мене є відчуття, що рано чи пізно Венсан Компані вирішить повернутися в Англію.

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Я майже впевнений у тому, що Манчестер Сіті досі залишається в його серці та думках, тому його тут будуть раді бачити. Сподіваюся, що наші шляхи перетнуться в якийсь момент кар'єри", — наводить слова Гвардіоли Stan Sports FC.

Нагадаємо, Компані виступав за Манчестер Сіті під керівництвом Гвардіоли у 2016−2019 роках. Бельгійський захисник був капітаном англійського клубу, з яким чотири рази ставав чемпіоном Англії. У складі «містян» футболіст провів 360 матчів, забив 20 голів і зробив десять гольових передач.

Гвардіола очолив Манчестер Сіті 2016 року, відтоді виграв із клубом низку трофеїв, зокрема шість чемпіонств Англії та Лігу чемпіонів. Контракт іспанця з клубом закінчується влітку 2027 року.

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