Головним кандидатом на посаду нового наставника клубу є екстренер лондонського Челсі Енцо Мареска, повідомляє The Guardian.

Керівництво МанСіті веде переговори з італійським фахівцем, вони оцінюються як позитивні. Можливою перешкодою може стати те, що Мареска досі має контрактні зобов’язання перед Челсі. Він залишив клуб, маючи чинний контракт ще на три з половиною роки, а також опцію продовжити угоду на один рік.

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У Сіті поки не знають, яке рішення щодо свого майбутнього ухвалить Гвардіола після цього сезону. Контракт іспанця діє до 2027 року, але в керівництві клубу вважають, що ймовірність його відходу вже цього літа досить висока.

Нагадаємо, 55-річний Гвардіола тренує Манчестер Сіті з 2016 року. Під його орудою «містяни» виграли 19 трофеїв, зокрема шість разів ставали чемпіонами Англії і вперше перемогли у Лізі чемпіонів. У нинішньому сезоні Сіті вже виграв Кубок ліги і претендує на перемогу в АПЛ й Кубку Англії.

46-річний Мареска, який раніше входив до тренерського штабу Гвардіоли у МанСіті, тренував Челсі з липня 2024 року до січня 2026-го. Італієць виграв із лондонцями клубний чемпіонат світу і Лігу конференцій минулого сезону.

Раніше Манчестер Сіті обіграв Арсенал у центральному матчі всього сезону АПЛ.