«Найскладніше завдання». Гвардіола назвав найкращу команду в Європі

Іспанський фахівець заявив, що лондонська команда є найкращою в Європі.

«Головне питання цього тижня полягає в тому, що нам доведеться зіграти з командою, яка з останніх 49 матчів програла лише тричі, а в Лізі чемпіонів — тільки одного разу.

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Перед таким матчем у цій країні немає жодної людини, яка поставила б хоча б фунт на те, що ми значно сильніші за них. Та повага, яку я демонструю щодо Арсеналу протягом останніх трьох років… Це буде найскладніше завдання, над яким нам доведеться працювати насамперед у власних головах. Можливо, ми що-небудь змінимо, вони теж щось змінять, але зараз це найкраща команда Європи.

Перемогти Арсенал один раз — складно. А уявіть, що нам потрібно зробити це двічі за кілька тижнів".

Гвардіола звернувся до фанатів, щоб ті підтримали їх у матчі чемпіонату Англії.

«Я хотів би сказати нашим фанатам: ставтеся до Арсеналу з великою повагою. Підтримуйте нас із першої хвилини, адже футболісти викладуться на 100 відсотків. Ми будемо намагатися», — наводить слова Гвардіоли NBC Sports.

Матч Манчестер Сіті - Арсенал відбудеться 19 квітня.

У турнірній таблиці АПЛ лондонці посідають перше місце, випереджаючи «городян» на шість очок, у команди Гвардіоли є одна гра в запасі.

Нагадаємо, кілька тижнів тому Манчестер Сіті обіграв Арсенал і став володарем Кубка англійської ліги.