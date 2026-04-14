Перша червона в АПЛ. Футболіста Манчестер Юнайтед було вилучено за те, що смикнув за волосся суперника — відео

14 квітня, 08:30
Лісандро Мартінес отримав червону картку в грі з Лідсом (Фото: REUTERS/Phil Noble)

Лісандро Мартінес отримав червону картку в грі з Лідсом (Фото: REUTERS/Phil Noble)

У рамках 32-го туру чемпіонату Англії Манчестер Юнайтед вдома приймав Лідс.

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Уже в першому таймі гості двічі вразили ворота «червоних дияволів». Дублем відзначився Окафор, який став головним героєм зустрічі.

На старті другого таймі стався скандальний епізод за участю центрального захисника Манчестер Юнайтед Лісандро Мартінеса.

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28-річний аргентинець смикнув за волосся форварда Лідса Домініка Келверта-Льюїна. Головний арбітр зустрічі вилучив гравця Манчестер Юнайтед.

Для Мартінеса це перша червона картка в кар'єрі в АПЛ.

У меншості «червоні дияволи» забили один гол, автором якого став Каземіро. Однак врятуватися від поразки їм так і не вдалося — 1:2.

Манчестер Юнайтед — Лідс 1:2
Голи: Каземіро, 69 — Окафор, 5, 29

Вилучення: Мартінес, 56

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У поточному сезоні Мартінес провів за Манчестер Юнайтед 16 матчів у всіх турнірах, у яких не відзначався результативними діями.

У турнірній таблиці АПЛ Манчестер Юнайтед посідає третє місце, маючи 55 очок. У лідируючого Арсеналу 70 балів. Лідс же йде 15-м із 36 пунктами.

Раніше повідомлялося, що наставник Манчестер Сіті Хосеп Гвардіола назвав найкращу команду в Європі.

Редактор: Дмитро Данець

Теги:   Футбол Манчестер Юнайтед Лідс Чемпионат Англии

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