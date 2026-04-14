Лісандро Мартінес отримав червону картку в грі з Лідсом (Фото: REUTERS/Phil Noble)

Уже в першому таймі гості двічі вразили ворота «червоних дияволів». Дублем відзначився Окафор, який став головним героєм зустрічі.

На старті другого таймі стався скандальний епізод за участю центрального захисника Манчестер Юнайтед Лісандро Мартінеса.

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28-річний аргентинець смикнув за волосся форварда Лідса Домініка Келверта-Льюїна. Головний арбітр зустрічі вилучив гравця Манчестер Юнайтед.

Lisandro Martinez received a red card for violent conduct after pulling Dominic Calvert-Lewin's hair.



He will receive a three-match suspension. pic.twitter.com/dOzf7eRSn9 — ESPN FC (@ESPNFC) April 13, 2026

Для Мартінеса це перша червона картка в кар'єрі в АПЛ.

У меншості «червоні дияволи» забили один гол, автором якого став Каземіро. Однак врятуватися від поразки їм так і не вдалося — 1:2.

Манчестер Юнайтед — Лідс 1:2

Голи: Каземіро, 69 — Окафор, 5, 29

Вилучення: Мартінес, 56

У поточному сезоні Мартінес провів за Манчестер Юнайтед 16 матчів у всіх турнірах, у яких не відзначався результативними діями.

У турнірній таблиці АПЛ Манчестер Юнайтед посідає третє місце, маючи 55 очок. У лідируючого Арсеналу 70 балів. Лідс же йде 15-м із 36 пунктами.

Раніше повідомлялося, що наставник Манчестер Сіті Хосеп Гвардіола назвав найкращу команду в Європі.