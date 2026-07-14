Манчестер Юнайтед придбав капітана збірної Бельгії за 41 мільйон євро
Тілеманс чудово зіграв на ЧС-2026 (Фото: IMAGN IMAGES via Reuters/Blake Dahlin)
Манчестер Юнайтед оголосив про перехід центрального півзахисника Астон Вілли та збірної Бельгії Юрі Тілеманса.
Футболіст підписав контракт до 2031 року, повідомляє офіційний сайт «червоних дияволів». За даними інсайдерів, МЮ активував опцію викупу Тілеманса за 41 мільйон євро.
29-річний Тілеманс виступав за Астон Віллу з 2023 року, перед цим він грав за Лестер, Монако та Андерлехт. У минулому сезоні бельгієць допоміг Віллі виграти Лігу Європи, відкривши рахунок у фіналі проти Фрайбурга (3:0).
«Важко описати словами, наскільки я пишаюся тим, що приєднався до Манчестер Юнайтед. Підписати контракт із таким особливим клубом — неймовірне відчуття. Це результат багатьох років самовідданої праці відтоді, як я вперше закохався у футбол», — прокоментував Тілеманс свій трансфер.
За національну збірну Бельгії Тілеманс провів 90 матчів і забив 15 голів. У вересні 2025 року він був призначений капітаном збірної.
Цього літа Юрі взяв участь у чемпіонаті світу-2026, де допоміг Бельгії дійти до чвертьфіналу. У матчі 1/16 фіналу проти Сенегалу (3:2) хавбек оформив переможний дубль.
Раніше повідомлялося, що Манчестер Юнайтед придбав у Челсі висхідну зірку Бразилії майже за 60 млн євро.