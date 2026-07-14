Манчестер Юнайтед придбав капітана збірної Бельгії за 41 мільйон євро

14 липня, 20:49
Тілеманс чудово зіграв на ЧС-2026 (Фото: IMAGN IMAGES via Reuters/Blake Dahlin)

Тілеманс чудово зіграв на ЧС-2026 (Фото: IMAGN IMAGES via Reuters/Blake Dahlin)

Манчестер Юнайтед оголосив про перехід центрального півзахисника Астон Вілли та збірної Бельгії Юрі Тілеманса.

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Футболіст підписав контракт до 2031 року, повідомляє офіційний сайт «червоних дияволів». За даними інсайдерів, МЮ активував опцію викупу Тілеманса за 41 мільйон євро.

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29-річний Тілеманс виступав за Астон Віллу з 2023 року, перед цим він грав за Лестер, Монако та Андерлехт. У минулому сезоні бельгієць допоміг Віллі виграти Лігу Європи, відкривши рахунок у фіналі проти Фрайбурга (3:0).

«Важко описати словами, наскільки я пишаюся тим, що приєднався до Манчестер Юнайтед. Підписати контракт із таким особливим клубом — неймовірне відчуття. Це результат багатьох років самовідданої праці відтоді, як я вперше закохався у футбол», — прокоментував Тілеманс свій трансфер.

За національну збірну Бельгії Тілеманс провів 90 матчів і забив 15 голів. У вересні 2025 року він був призначений капітаном збірної.

Цього літа Юрі взяв участь у чемпіонаті світу-2026, де допоміг Бельгії дійти до чвертьфіналу. У матчі 1/16 фіналу проти Сенегалу (3:2) хавбек оформив переможний дубль.

Раніше повідомлялося, що Манчестер Юнайтед придбав у Челсі висхідну зірку Бразилії майже за 60 млн євро.

Редактор: Орест Дида

Теги:   Манчестер Юнайтед Астон Вілла Трансфери Футбол збірна Бельгії

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