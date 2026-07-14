«Це особлива можливість». Манчестер Юнайтед оголосив про трансфер 35-річного голкіпера

14 липня, 16:27
Дарлоу підписав контракт із манкуніанцями до літа 2028 року (Фото: ФК Манчестер Юнайтед)

Дарлоу підписав контракт із манкуніанцями до літа 2028 року (Фото: ФК Манчестер Юнайтед)

Валлійський голкіпер Карл Дарлоу перейшов у Манчестер Юнайтед.

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Про це повідомляє офіційний сайт Манчестер Юнайтед.

35-річний воротар підписав контракт із манкуніанцями до літа 2028 року. Угода також передбачає можливість продовження ще на один сезон.

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Минулого сезону Дарлоу був основним воротарем Лідс Юнайтед. У минулому сезоні Карл зіграв 24 матчі, у яких пропустив 29 голів й п’ять разів залишав свої ворота «сухими». Загалом у кар'єрі голкіпер відіграв 279 матчів, із яких 74 — в англійській Прем'єр-лізі.

Після підписання контракту Дарлоу зізнався, що перехід до Манчестер Юнайтед став для нього великою честю .

«Я надзвичайно пишаюся тим, що підписав контракт із Манчестер Юнайтед. Тут чудова група воротарів, і я з нетерпінням чекаю можливості працювати разом, щоб підтримувати найвищі стандарти, яких вимагає цей клуб», — сказав воротар.

Також він наголосив, що хоче допомогти команді в період змін.

Це особлива можливість. Усі бачать, що клуб переживає дуже цікавий етап, і я хочу зробити свій внесок, підтримуючи партнерів та допомагаючи команді рухатися вперед", — додав Дарлоу.

Також Дарлоу раніше виступав за Ньюкасл, Ноттінгем Форест, Волсолл та Ньюпорт.

Раніше Манчестер Юнайтед придбав у Челсі висхідну зірку Бразилії Андрея Сантоса майже за 60 млн євро.

Редактор: Олег Телюк

Теги:   Манчестер Юнайтед Англійська Прем'єр-ліга Футбол Трансфери

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