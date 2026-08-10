Три чемпіонства з «гірниками»: Вест Гем оголосив про трансфер ексгравця Шахтаря

27-річного вінгер Манор Соломон перейшов у Вест Гем із Тоттенгема за початковим трирічним контрактом з опцією продовження ще на один рік.

Про трансфер повідомили на офіційній сторінці клубу. Сума трансферу не розголошується.

Соломон провів 49 матчів за збірну Ізраїлю та майже 30 разів виступав у Лізі чемпіонів і Лізі Європи. Загалом на клубному рівні він має 84 результативні дії у 280 матчах, а за національну команду забив 21 гол.

Реклама

Вінгер розпочав професійну кар'єру в Ізраїлі, після чого у 2019 році перейшов до Шахтаря. За донецький клуб Соломон провів 106 матчів, забив 22 голи та виграв три титули чемпіона України.

Після цього він виступав за Фулгем, Тоттенгем, Лідс Юнайтед, Вільярреал та Фіорентину. У сезоні-2024/25 Соломон провів 41 матч за Лідс, забив 10 голів у чемпіонаті та допоміг команді виграти титул чемпіона EFL.

У сезоні-2025/26 ізраїльтянин виступав на правах оренди за Вільярреал та Фіорентину. За іспанський клуб він забив один гол у 11 матчах, а за італійський — два голи у 19 зустрічах.

У Вест Гемі Соломон виступатиме під номером 10. Футболіст народився в ізраїльському Кфар-Сабі та розпочав кар'єру в Хапоель Кфар-Саба, після чого перейшов до Маккабі Петах-Тіква.

Останній із 49 матчів за збірну Ізраїлю Соломон провів у червні 2026 року, коли його команда на виїзді перемогла Албанію з рахунком 1:0.

Раніше повідомлялося, що захисник Данило Удод на правах оренди перейшов із Шахтаря до катарського клубу Аль-Бідда.